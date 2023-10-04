الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح 30 فصلًا لمحو الأمية بمركز دير مواس بالمنيا خلال سبتمبر

فصل لمحو الأمية
فصل لمحو الأمية

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح 30 فصلًا لمحو الأمية بـ مركز ديرمواس، خلال شهر سبتمبر الماضي تمهيدًا لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وأكد أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون"، باجتياز ١٥٨٣ دارسًا اختبارات الدورات الامتحانية.

من جهته، قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتًا إلى أنه تم فتح 30 فصلًا بمركز ديرمواس، بما يتيح استقبال 300 دارس ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.

المنيا 30 فصلا لمحو الأمية مركز ديرمواس بالمنيا شهر سبتمبر الماضي مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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