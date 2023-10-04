فتح 30 فصلًا لمحو الأمية بمركز دير مواس بالمنيا خلال سبتمبر

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن فتح 30 فصلًا لمحو الأمية بـ مركز ديرمواس، خلال شهر سبتمبر الماضي تمهيدًا لدخول رواد الدورة الامتحانية في المرحلة المقبلة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، ووفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية.

وأكد أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية "المصريون يتعلمون"، باجتياز ١٥٨٣ دارسًا اختبارات الدورات الامتحانية.

من جهته، قال مندى عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتًا إلى أنه تم فتح 30 فصلًا بمركز ديرمواس، بما يتيح استقبال 300 دارس ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.