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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة المنيا" تنفذ مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس على القرى المحتاجة

ملابس للقري الأكثر
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس داخل مراكز الشباب بالمحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بالقرى الأولى بالرعاية.
 

وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أنه تم تجهيز وتجميع الملابس بإدارات الشباب على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إدخال البهجة على الأطفال ومشاركتهم فرحتهم بملابس العيد، لافتاً إلى أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي لمراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية تستهدف جميع فئات المجتمع.

 

من ناحية أخرى، كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وربطها بغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن على مستوى المحافظة.


ووجه المحافظ، بالتوسع فى إقامة شوادر ومنافذ بيع اللحوم الحمراء والأضاحى وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددا على مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من توافر السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة والإشراف الكامل على 38 مجزرا بمدن ومراكز المحافظة لذبح الأضاحى بالمجان، ومنع الذبح فى الشوارع والمنازل حفاظا على البيئة، مع الاستمرار فى حملات رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وزيادة الاهتمام بتجهيزات المتنزهات والحدائق العامة وخاصة كورنيش النيل بوصفه المتنزه المفضل لدى مواطنى المحافظة.


كما جدد المحافظ تعليماته المشددة على التصدي بكل حزم وحسم لأى محاولات تعد على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق والمتابعة مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية تعديات وإزالتها الفورية فى المهد.

ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
ملابس للقري الأكثر أحتياجا ضمن مبادرة يوم الخير بالمنيا
الشباب والرياضة بالمنيا مبادرة يوم الخير توزيع الملابس علي القري الأكثر أحتياجا مناسبة عيد الأضحى المبارك مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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