مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأُصيب 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا أمام مدخل مركز أبوقرقاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبيَّن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، جميعهم عمال مزارع، مقيمون بقرية المنشية بمركز ملوي.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.