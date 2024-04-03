الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

عالق منذ 48 ساعة.. تفاصيل مثيرة في سقوط شاب في بئر بالمنيا

أجهزة الأمن تحاول
أجهزة الأمن تحاول إخراج الشاب من البئر بالمنيا

مأساة إنسانية تعيشها أسرة وعائلة الشاب طه محمد عبد العزيز، 35 سنة، والمقيم بقرية عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا، بعد سقوطه في بئر يبلغ عمقه ما يقرب من 23 مترا في ليل الإثنين الماضي، وعلق به حتى الآن وسط مصير غامض، وعدم معرفة أهله وأسرته إذا كان توفي أم ما زال على قيد الحياة.

أقارب الشاب وبعض أهالي القرية، أكدوا أن السبب في سقوط طه يرجع إلى أنه كان يتحدث في هاتفه المحمول، ولم يلاحظ البئر. 

أضاف الأقارب، أن بعضهم وأهل القرية حاولوا إنقاذه وقاموا بإلقاء حبل وبه هاتف، وجرى تشغيل كاميرا الموبايل، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل فقاموا على الفور بإبلاغ الأجهزة الأمنية، كما قام البعض بالاستغاثة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ونشروا محاولة إنقاذه وإنزال كاميرا تعمل وطالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة إنقاذ طه وانتشاله من داخل البئر. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد تلقيها بلاغا من أهالي قرية حامد عزاقة التابعة للوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا، يفيد بسقوط مزارع ببئر مياه جوفية يصل عمقه إلى ما يقرب من 23 مترا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة بصحبة لوادر من الوحدة المحلية والحماية المدنية، وتبين سقوط مزارع يبلغ من العمر 30 عاما في بئر مياه جوفية معطل في أثناء سيره بالمنطقة، وأن محاولات بعض أهالي القرية لإنقاذه بائت بالفشل نظرا لعمق البئر وصعوبة الأراضي الصخرية بهذه المنطقة.

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المنيا سقوط شاب في بئر قرية عزاقة بمركز المنيا الطريق الصحراوي غرب المنيا قرية طوخ الخيل

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