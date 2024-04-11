الكشف على 1651 مواطنا خلال قافلة طبية لـ"صحة المنيا" بقرية الخيارى بأبوقرقاص

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الخياري التابعة لمركز ابوقرقاص خلال يومي 3 و4 من أبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

أبرز التخصصات التي تضمنتها القافلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 291 حالة جراحة، 404 حالات أطفال، 311 باطنة،، 41 حالة نساء، 73 أسنان، 265جلدية، و112 أنف وأذن، 21 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا، و7حالات أشعة عادية و166 كشف مبكر للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 149 مترددا.

تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طوخ بمركز المنيا يومي 8 و9 أبريل

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية طوخ بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 ابريل ، ضمن مبادرة "حياة كريمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

قافلة طبية بقرية الخياري بأبوقرقاص لصحة المنيا

قافلة طبية بقرية الخياري بأبوقرقاص لصحة المنيا

قافلة طبية بقرية الخياري بأبوقرقاص لصحة المنيا