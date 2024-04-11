الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 14 حالة تعدي ومخالفات بناء بمركزي بني مزار وأبوقرقاص بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتمكنت، من رصد وإزالة 14 تعديًا ومخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.                                 

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أنه في إطار فى ازالة التعديات والتصدى بكل حسم لحالات التعدى بالبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٨ حالات ازالة لتعدى على أرض زراعية وبناء المخالف حيث قام هانى الخولى وهانى رمضان نائبا رئيس المركز ورؤساء القرى والاحياء وادارة الازالات والاشغالات والتفتيش الادارى بالمركز بازالة التعديات فتم:ازالة اعمدة بالبلوك الحجرى وسور بارتفاع متر بجوار المرور بحى جنوب وايقاف اعمال صبة خرسانية لسقف بالدور السادس علوىوتم التحفظ على خلاطة وردم حفر لبشه بالشارع ال ١٧ قصبى "ارض تعاون زراعى " على مساحة ١٥٠متر وردم حفر لبشه وتكسير الخوازيق بها بالشارع ال٨ قصبى "ارض تعاون زراعى "على مساحة ٢٠٠ متر وازالة لبشة خرسانية بالشارع ال٧ قصبى "ارض تعاون زراعى "على مساحة ١٠٠ متر وفك شدة خشبية وازالة محطة ردم عبارة عن بناء بالبلوك الحجرى تحت الانشاء بالشارع ال٧ قصبى "ارض تعاون زراعى كما تمكن عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحليه بأبو جرج ومسئول الازالات والتنظيم وحماية الاراضى بأبو جرج وبنى صامت من ازالة حالة تعدى على أرض تعاون زراعى بقرية ابو جرج عبارة عن سملات خرسانية على مساحة ١٨ سهم وردم حفر أساسات بالتعدى على خط التنظيم داخل الحيز العمرانى بدون ترخيص على مساحة ٣٠متر بقرية بنى صامت وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات تم تنظيم حملة تحت إشراف يسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وهشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص وامام نجيب رئيس قريه اتليدم ومصطفى الشريف رئيس الوحدة القروية بنزلة اسمنت تمكنت من رصد وإزالة ٤ حالات تعدى بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء كما تم إزالة حالتين تعدى خلال حملة تحت إشراف الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ومحمود سيد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
جانب من إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة تعديات مخالفات بناء عشوائي مركزي بني مزار وأبوقرقاص ثاني أيام عيد الفطر

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