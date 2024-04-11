إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقين إثر وقوع حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلان، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك على الطريق الزراعي المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفي ديرمواس المركزب لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يتضمن وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، مع توك توك، على الطريق الزراعي وبالتحديد امام قرية الرحمانية التابعة إداريا لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

على الفور إنتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين اصابة 5 أشخاص بينهم طفلان، وهم وليد عبد المولي، 42 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد علي، ٣٨ سنة، عامل، مقيم مركز ديروط، محافظة أسيوط، امين عبد المولي، 38سنة، ، علي محم، 6 سنوات، طالبة، وشقيقة احمد، 4 سنوات، مقيمين جميعا بمركز دير مواس.

تم نقل المصابين الي مستشفى دير مواس المركزى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.