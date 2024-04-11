الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تحرير 12 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة على المخابز البلدية بمطاي

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط وتحرير 12 مخالفة متنوعة وتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما قامت بمتابعة توافر السلع ضمن المبادرة الرئاسية خفض الأسعار.

قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى، أنه بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري تم تنظيم حملات تموينيه على الأسواق والمحال التجاريه والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز بقطاع ابوان وقطاع منبال بمطاي، حيث شكلت اداره تموين مطاي لجنه للمرور على المخابز، أسفرت الحمله عن تحرير ١٢ محضر تمويني جاءت مابين محضر نقص وزن وميزان معطل وعدم نظافه ادوات العجن وتم إتخاذ الأجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، مشيرا إلي انه تم ضبط وتحرير المخالفات بمعرفه مالك ممدوح رئيس مكتب تموين أبوان و راضي عبد الحليم مدير تموين منبال بالتعاون مع مباحث التموين، مشيرا إلي أن الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي مستمره في ملاحقه المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحه المواطنين بالمركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي، أنه بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي تم متابعة توافر السلع بالأسواق وطرحها للجمهور وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرا إلي أن توزيع وبيع المنتجات الغذائيه المدعمه مستمر بالمدينه والقرى حيث تم تفقد منافذ بيع المواد الغذائيه بالقري، مؤكدا على المتابعه المستمره للأسواق والمحال التجارية وتكثيف الحملات الرقابية من قبل اداره التموين للتأكد من التزام التجار من تخفيض أسعار السلع.

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المنيا حملات تموينية علي المخابز 12 مخالفة مركز مطاي بالمنيا المهندس حامد فخري رئيس مركز مطاي

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