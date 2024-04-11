رصد وإزالة 25 حالة تعدٍ فى قرى المنيا خلال اليوم الثانى من عيد الفطر

أكد عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا، أن غرف عمليات المدينة رصدت ٢٥ حالة تعد على أملاك دولة وأراض زراعية دون ترخيص، مشيرا إلى أنه وجه نائبه وسكرتير المدينة بإزالة المخالفات فورا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين:

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن غرف العمليات بمركز ومدينة المنيا رصدت اليوم عدد ٢٥ حالة تعد على أملاك الدولة والزراعة والبناء بدون ترخيص بمساحة ٣٦١٠أمتار، وعلي الفور قام محمد عادل نائب رئيس المركز والمدينة وأحمد عمر سكرتير المدينة بإزالة تلك المخالفات فورا وبالمهد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية وحماية الأراضى، حيث تمت إزالة ١٠ حالات بالبرجاية علي مساحة ٧٧٠ مترا و٢حالة بقرية بنى محمد سلطان علي مساحة ٢٥٦مترا وحالة بقرية دمشير علي مساحة ١٣٢مترا و٢ حالة بقرية بنى أحمد الغربية علي مساحة ١١٧مترا و9 حالات بقرية نزلة حسين علي مساحة ٢١٣٥ مترا، وتمت إزالة المخالفة بالمهد وعمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة خلال فترة عيد الفطر المبارك ورصد المخالفات وإزالتها بالمهد، وعدم التهاون مع صاحب المخالفة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار المتابعة المستمرة والميدانية لكافة قطاعات العمل ومتابعة تحصيل كرتة المواقف بمداخل المركز والمدينة لتعظيم موارد الدولة نائبه محمد عادل وأحمد عمر سكرتير المدينة، بمتابعة أعمال التحصيل بنقاطه بمداخل المركز والمدينة للوقوف على حجم المتحصل، والتأكد من سير عملية التحصيل بكفاءة عالية لتعظيم موارد الدولة، واستغلال تلك الأموال فى عمليات التطوير ورفع كفاءة الطرق.

حيث تمت متابعة نقاط التحصيل بأبوفليو وبنى أحمد الغربية لتعظيم موارد الدولة، كما قام الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المدينة وعلى ظريف رئيس قرية صفط الخمار بالمرور على المنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية والتأكد من مدة صلاحيتها مع التنبيه على ضرورة وضع السعر على كل منتج منعًا للتلاعب بالأسعار، كما تمت متابعة كورنيش النيل وعدم السماح للباعة الجائلين بارتياد الكورنيش، والذى يمثل الوجه الأولى لجمهور المواطنين لقضاء وقت الإجازات والأعياد فى جو يسوده الهدوء والجمال على ضفاف نهر النيل المبارك.

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا

زالة تعديات بثاني أيام عيد الفطر بقري المنيا