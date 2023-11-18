إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالقري التابعة لها وتمكنت من رصد وإزالة 19 حالة تعدٍ وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حملات الإزالة مستمرة للقضاء على جميع التعديات، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بحضور نواب رئيس المركز والمدينة محمود ثابت وهبة سيد، وإكرام محمود، ورؤساء المجالس القروية من تنفيذ إزالة ١٩ حالة تعدٍ على أراضى زراعية بإجمالي ١٣ سهمًا و٥ قراريط بقريتيِّ بني أحمد الغربيه والقرى التابعة لها ١٨حالة على مساحة ١٢ قيراطًا و٥ أسهم وحالة تعدٍ واحدة في قرية تله على مساحة ١ قيراط.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة لرصد وتنفيذ إزالة جميع أشكال التعديات والتصدي لكل مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

وشدد على أنه لا تهاون مع أي تعديات على أملاك الدولة وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، موضحًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب وطني يجب علينا العمل على زيادتها وليس التبوير، مؤكدًا أن الدولة ستقف بحسم ضد أي مخالفات أو تعديات وفرض هيبة الدولة والقانون.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها حيث يتم رصد التعديات ومخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى التابعة ويتم التعامل معها في المهد وإزالتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال مرتكبيها.

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