ارتفاع أعداد المصابين إلى 53 مواطنا فى انفجار أسطوانة بوتاجاز فى عرس بالمنيا

ارتفع عدد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إلى 53 مصابا بإصابات خفيفة إلى متوسطة، حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.



كانت قد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي بحري مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي ومستشفى المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي.

والمصابين هم :

عبدالرحيم حسين عبدالرحيم، 45 سنة، ويوسف شعبان محمد، 20 سنة، ومحمد نصر مصطفى، 30 سنة، وصابر فتحي جمعة، 25 سنة، وطارق محمد جابر، 18 سنة، ورودينا حسن علي، 9 سنوات، وعفاف عبدالحميد محمد، 40 سنة، وعلاء محمد، 30 سنة، ومحمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، وشريف محمد صابر، 12 سنة، وزياد حسن علي، 8 سنوات، وعامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي.

بالإضافة إلى ملك حسن علي، 13 سنة، ومهنى عبد الله محمد، 52 سنة، ومحمد أحمد نادي، 11 سنة، ورحمة أحمد نادي 14 سنة، وسيد فؤاد، 43 سنة، وشهد نادي محمد، 4 سنين، ونورا نادي محمد، 15 سنة، وعيد محمد نادي، 8 سنين، ومحمد أحمد نادي، 12 سنة، ورحمة أحمد نادي، 14 سنة، وسيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، وسماح فرغلي محمد، 40 سنة، ومحمد يوسف أحمد، 18 سنة، وفؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، وشعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة، وعمرو محمد صابر، 14 سنة، وعبدالله طه نجاح، 12 سنة، وأدهم سيد نجاح، 12 سنة، وليلى سيد سيد، 45 سنة، ومنة أحمد علي، 13 سنة، و تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب: نبيل محمد رضا، 58 سنة، وطه ناجح سيد، 40 سنة، وهدير ربيع فوزي، 20 سنة، وفاطمة نادي سيد، 43 سنة، وندى محمد سليمان، 19 سنة، وقدرية عبدالحميد مهني، 60 سنة، وطالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، ودرديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، وعصام مخلوف توني، 43 سنة، ونبيه ناجح سيد، 40 سنة، ومحمود رمضان محمود، 23 سنة، ومحمد نبيل محمد، 23 سنة، ومحمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

نائب محافظ المنيا يتفقد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز

نائب محافظ المنيا يتفقد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز

نائب محافظ المنيا يتفقد المصابين في انفجار أسطوانة بوتاجاز