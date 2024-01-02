الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 مواطنين فى حادث على طريق أبوقرقاص الصحراوى

حادث
حادث

شهد الطريق الصحراوى الغربي بمحافظة المنيا حادث انقلاب سيارة نقل، أسفر عن إصابة  9 أشخاص وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقام رجال المرور بإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بالقرب مدخل قرية بلنصورة التابعة إداريًا لمركز أبوقرقاص.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 9 أشخاص جميعهم عمال، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

الطريق الصحراوي الغربي محافظة المنيا نقل المصابين إلى المستشفى الأجهزة الأمنية

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