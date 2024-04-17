الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 20 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

إسعاف
إسعاف

أصيب 20 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

والمصابون هم: زيناهم عبدالوهاب جمعة، 55 سنة، شعبان فتحي سيد 23 سنة، محمد شعبان سيد، 4 سنوات، كريم شعبان فتحي، 8 سنوات طفل، زيناهم علي أتروبي، 36 سنة، محمد رمضان أمين، 16 سنة، طالب، عبلة حسن نجاتي، 31 سنة،  منة الله سامح فهمي 14 سنة، طالبة، وأشقاؤها فاطمة سامح فتحي، 10 سنوات طالبة،  هبة سامح فتحي، 5 سنوات طفلة،  نعمة محمد سيد، 39 سنة، إسلام سيد حلمي 9 سنوات طفل، ورمضان أمين أمين، 45 سنة،  آية رمضان أمين 10 سنوات، شيماء مهدي إبراهيم 38 سنة، هناء رمضان أمين،  3 سنوات طفلة، محمد فايز محمد عبدالله، 37 سنة، خلف عثمان حسن، 59 سنة، أسماء خلف عثمان، 18 سنة، طالبة، منى خلف عبده جمعة، 23 سنة، مصابون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم والمصابون جميعهم مقيمون بمركز مطاي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، وتحديدًا أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا. 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب  السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطريق الصحراوي الشرقي المنيا طريق الصعيد الصحراوي مركز مطاي مركز بني مزار

مواد متعلقة

بدءًا من اليوم.. عودة العمل بالمواعيد الرسمية لغلق المحال العامة بالمنيا

محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح لـ42 موقعًا تخزينيا

إزالة وإيقاف 35 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

مصرع عامل وإصابة 7 آخرين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل ببنى مزار بالمنيا

إزالة وإيقاف 26 حالة تعدٍ ومخالفات بناء دون ترخيص بمراكز المنيا

ارتفاع أعداد المصابين إلى 53 مواطنًا فى انفجار أسطوانة بوتاجاز فى عرس بالمنيا

بالأسماء.. 25 مصابًا فى حريق منزل بالمنيا

إصابة 20 شخصًا فى حريق نشب داخل منزل بالمنيا

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

زوجة فقيد الشباب بمذبحة أبيار: كان لا يفارق نجلته الرضيعه لشعوره باقتراب أجله

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

حسين دعسة

لماذا انتظار التطرف الإسرائيلى.. هل هناك حرب على إيران؟

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين