بالأسماء.. إصابة 20 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

أصيب 20 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

والمصابون هم: زيناهم عبدالوهاب جمعة، 55 سنة، شعبان فتحي سيد 23 سنة، محمد شعبان سيد، 4 سنوات، كريم شعبان فتحي، 8 سنوات طفل، زيناهم علي أتروبي، 36 سنة، محمد رمضان أمين، 16 سنة، طالب، عبلة حسن نجاتي، 31 سنة، منة الله سامح فهمي 14 سنة، طالبة، وأشقاؤها فاطمة سامح فتحي، 10 سنوات طالبة، هبة سامح فتحي، 5 سنوات طفلة، نعمة محمد سيد، 39 سنة، إسلام سيد حلمي 9 سنوات طفل، ورمضان أمين أمين، 45 سنة، آية رمضان أمين 10 سنوات، شيماء مهدي إبراهيم 38 سنة، هناء رمضان أمين، 3 سنوات طفلة، محمد فايز محمد عبدالله، 37 سنة، خلف عثمان حسن، 59 سنة، أسماء خلف عثمان، 18 سنة، طالبة، منى خلف عبده جمعة، 23 سنة، مصابون بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم والمصابون جميعهم مقيمون بمركز مطاي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، وتحديدًا أمام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.