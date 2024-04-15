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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح لـ42 موقعًا تخزينيا

موسم توريد القمح
موسم توريد القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء موسم توريد محصول القمح للعام الحالي 2024 اليوم 15 إبريل، في كافة صوامع وشون المحافظة.

ووجه بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية وتذليل أية عقبات قد تواجه الموردين وتكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد، إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح خلال الموسم الحالي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتي وتوفير مخزون آمن من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأزمات اقتصادية وسياسية. 

كما أشار إلى أن المنيا تسعى للمحافظة على كونها من المحافظات الأولى في زراعة وتوريد القمح، حيث حققت في العام الماضي نسبة توريد تجاوزت المستهدف بنسبة 135%.

وأشار محافظ المنيا إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط، و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي. كما أوجه الجهات المعنية بتسهيل عملية التوريد أمام المزارعين والموردين.

وأشار محافظ المنيا إلى أهمية تكثيف حملات توعية الموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي، مشيرا إلى أنه وجه الجهات المعنية بتسهيل عملية التوريد أمام المزارعين والموردين.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة المنيا العام الماضي بلغت حوالي 243.875 ألف فدان، حيث كان المستهدف توريده لشون وصوامع المحافظة 450 ألف طن، وتجاوزت المحافظة نسبة المستهدف حتى وصلت إلى 135٪. وتعد محافظة المنيا من المحافظات التي تحتل مراكز متقدمة في توريد القمح على مستوى الجمهورية.

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محافظ المنيا توريد القمح 42 موقع تخزيني بدء موسم التوريد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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