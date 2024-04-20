إزالة 8 تعديات ورفع 66 طن مخلفات من قرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها، وتمكنت من رصد وإزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ورفع 66 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

وقال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحلية بقرى المنيا وأجهزتها التنفيذية نفذت حملات مكثفة لإزالة كل التعديات بمختلف أنواعها، ومن خلال هذه الحملات تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ8 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرى طوخ الخيل ودمشير ونزلة حسين على مساحة 1180 مترا، وتم التعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون.

رفع حوالي 66 طن مخلفات

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه في إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها من خلال المرور والمتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية وتكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات وتجمعات القمامة، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنيا، وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

تابع، أن الوحدات المحلية لقرى (نزلة حسين-بني أحمد الغربية-طوخ الخيل-البرجاية) برفع حوالي 66 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك جاء تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية المذكورة.

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