السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

26 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على أسواق ومخابز مطاى فى المنيا

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، أسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، نظمت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار والأسواق، استهدفت ضبط المخالفات بالأسواق والمخابز. 

وتابع أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 26 محضرًا تموينيًا جاءت ما بين محضر نقص وزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن وذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية، كما تم إعدام ١٢٠ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الظاهرية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بشكل يومي بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها، لفرض الانضباط التمويني على الأسواق ومنع احتكار السلع واستغلال المواطنين، والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، حرصًا على صحة المواطنين وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
حملة تموينية
المنيا تحرير 26 مخالفة تموينية حملة علي الأسواق والمخابز مركز مطاي بالمنيا المهندس حامد فخري رئيس مركز مطاي

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