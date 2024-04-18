إخماد حريق فى عصارة لصناعة العسل الأسود بالمنيا

تمكّن فريق الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق هائل اندلع بعصارة عسل أسود بقرية قلندول، التابعة لمركز ملوي جنوب المنيا نتيجة ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة باندلاع حريق هائل بعصارة قصب لصناعة العسل الأسود في قرية قلندول بمركز ملوي جنوب المنيا.

تم الدفع بعدد 2 سيارة حماية مدنية وسيارات إسعاف والشرطة وتبين اندلاع الحريق بعصارة ملك خليفة عبد المجيد خليفة، وتم إخماد الحريق، ومنع دون امتداده إلي باقي المناطق المجاورة للعصارة بالقرية.

وتسبب الحريق في تلفيات كبيرة بمحتويات العصارة، دون إضرار بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات.