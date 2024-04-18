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محافظات

20 إبريل.. 6 قوافل بيطرية مجانية بالمنيا

القوافل البيطرية
القوافل البيطرية المجانية بقري

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 20 إبريل الجاري حتي الخميس 25 إبريل، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن المديرية بالتنسيق مع فريق طبي بيطري متخصص من معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث اللقاحات والأمصال والهيئة العامة للخدمات البيطرية، سيتم تنفيذ 6 قوافل طبية بيطرية مجانية علاجية تشمل قرى بني عمار بمركز العدوة، وإدمو بمركز المنيا، ونزلة البدرمان بدير مواس وعزبة النخل بأبو قرقاص، ووحدة مغاغة، وبردنوها بمطاي.

وأضاف مدير المديرية، أنه سيتم تنفيذ القوافل بالتعاون والاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال رش وتجريع الماشية للوقاية من الطفيليات الداخلية والخارجية والعلاج المجاني للحالات المريضة وعقد اللقاءات الإرشادية مع المواطنين وإجراء الفحص باستخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

يذكر أن، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، كان قد سبق وأكد أن إدارة المجازر وأقسام التفتيش على اللحوم والأسماك، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، قامت بحملات تفتيشية لضبط الأسواق خلال الأسبوع الماضى وطوال أيام عيد الفطر المبارك، بالإشتراك مع إدارة التموين ومباحث التموين، حيث تم المرور للتفتيش على أماكن بيع اللحوم وتم ضبط ( ٤٧٨٣.١كجم )مصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير 17 محضرًا، وتم ضبط (٥٦كجم) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، وخروفين وأختام مزورة وتم تحرير 4 محاضر، بالاضافة إلى تحرير 21 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لضمان سلامة الغذاء حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل المواطنين.

بيطري المنيا 6 قوافل بيطرية معهد بحوث التناسليات الحيوانية قرى المنيا الدكتور فتحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمني

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