الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين "ميكروباص" في المنيا

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين "ميكروباص

أصيب 3 اشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي مصر- أسوان السريع بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، بالقرب من كمين قرية بني أحمد التابعة إداريا لمركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي لمركز المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق. 

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن وسيارات فرع هيئة الأسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد حمدان عيد علي، 46 سنة، سائق درجة ثالثة، ومقيم أبو غرار في أبو قرقاص، ومحمد أحمد عبد الحميد عبد اللطيف، 34 سنة، بدون عمل، ومقيم قرية زور مركز أولاد صقر الشرقية، إسلام طه محمد علي، 32 سنى، حارس عقار بالقاهرة ومقيم البربة أبو قرقاص، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 كشفت التحريات  الأمنية الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية أمام السائقين نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المحافظة من عواصف ترابية ورمال، وتم التحفظ علي المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة اثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ميكروباص بالطريق الزراعي تصادم سيارتين المنيا حادث تصادم سيارتين ميكروباص التحريات الأمنية لرجال الشرطة

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