الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 27 تعديا على أراضي زراعية ومخالفات بناء عشوائي في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

نظمت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 27 حالة تعد وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات والتي اسفرت عن  إزالة وايقاف عدد 6 حالات تعد على الأراضي الزراعيه فى المهد على مساحة 1100 متر تقريبا.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تم إزالة حالة تعد للمرة الثانية خارج الحيز العمراني عبارة عن حوائط حاملة بالبلوك الحجري بقرية "أبو جرج"، وسور بالبلوك الحجري تحت الإنشاء على مساحة 1000 متر بقرية “حماضة” ببني صامت، تم بناءه بالمخالفة للقانون، كما تم فك شدة خشبية بشارع العاشر من رمضان، وحالتين بميدان الشهداء، والتكليف بفك شدة خشبية على مساحة 30 مترا داخل الحيز العمراني، دون ترخيص، في شارع جامع الحداد.

وأضاف المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تم إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقطاع أبوان، ومثلها بحي غرب المدينة.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، إنه أزيلت حالة تعد بقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرى المنيا قامت بتنفيذ إزالة فورية لـ6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 656 مترا.

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات
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المنيا إزالة تعديات الأراضي الزراعية مراكز المنيا 27 حالة تعدي

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