الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس "مياه المنيا" يتسلم شهادات خطط سلامة ومأمونية نظم الإمداد

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمنيا

تسلَّم المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، شهادات خطط سلامة ومأمونية المياه لنظم إمداد المياه لنظم إمداد مياه معصرة حجاج والفرجانى بمركز بني مزار والرحمانية بمركز ديرمواس وسلطانه بالمنيا وذلك بحضور الدكتور علاء محمد فريد والدكتور علاء احمد سالم بالإدارة العامة للسلامة والمأمونية بالشركة القابضة ورئيس قطاع المعامل وفريق السلامة والمأمونية بشركة المنياوالفرق التنفيذية بالافرع.

وأوضح رئيس مياه المنيا، أن الشركة تولي أهمية كبرى لخطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي، لأنها تأتي ضمن الاستراتيجية الخاصة بقطاع مياه الشرب والمشاريع والاستثمارات التي تنفقها الدولة المصرية للحفاظ على الصحة العامة وتنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية التطبيق المتكامل لخطط السلامة والمأمونية لجميع محطات مياه الشرب، والتي تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة وكذا الإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها، ومتابعة جودة المياه في كل مراحل الإمداد من المصدر حتي المستهلك وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أن شركة مياه المنيا حصلت على ١٩ شهادة اعتماد شهادة اعتماد خطة مأمونية المياه ؛ ١٨ محطة مياه و١ محطة صرف صحي وتعد الشهادة من أعلى الاعتمادات التي تمنح لمقدمي خدمة المياه، وتجدد كل عاميين، حيث تصدر من خلال موافقة ثلاث جهات مختلفة وهم وزارة الصحة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طبقا للخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا قد سبق وأعلن أن إدارة التوعية بالشركة قامت بتكثيف حملاتها لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في استخدامات مياه الشرب خلال التجهيز لعيد الفطر المبارك من أعمال غسيل السجاد والأرضيات والتي بدورها تؤثر على ضغوطات مياه الشرب داخل الخطوط نتيجة الاستهلاكات العالية فى وقت واحد بجانب إهدار كميات من مياه الشرب.

وأضاف رئيس مياه المنيا، أن الحملة شملت تنفيذ سلسلة من الندوات وطرق الأبواب من خلال تنفيذ مجموعه من المقابلات الشخصية مع المواطنين في الشوارع ولصق بعض البروشورات والبوسترات التي توضح أهمية المياه بجانب طرق التواصل مع الشركه من خلال الاتصال على الخط الساخن 125 في حالة وجود شكاوى أو استفسارات تخص مياه الشرب والصرف الصحي بجميع انحاء المحافظة. 

شركة مياه الشرب بالمنيا

شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
شركة مياه الشرب بالمنيا
مياه المنيا شهادات خطط وسلامة ومأمونية المياه نظم إمداد المياه محطات ببني مزار وديرمواس والمنيا المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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