مياه المنيا: نعمل لحل مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالقرى والمراكز بمشروعات “حياة كريمة”

أكد المهندس رجب السعيد السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا ، أن الشركة تقوم بحل مشاكل ضعف وانقطاع مياه الشرب بقرى ومراكز المحافظة، من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات بمبادرة “حياة كريمة”، حيث تشهد المرحلة الأولى من المبادرة 5 مراكز على مستوى المحافظة بينما تشمل المرحلة الثانية مركزي سمالوط وبني مزار والمرحلة الثالثة والأخيرة مركزي مطاي والمنيا بجانب إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ المشروعات الخاصة بالمياه من خلال الخطة الاستثمارية وبعد الإنتهاء من مشروعات المبادرة والخطة الأستثمارية فستنتهي مشاكل مياه الشرب بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه كان قد قام بتفقد محطة المياه القديمة بمركز بني مزار بطاقة 60 ل/ث، والتي سيتم تنفيذ أعمال تأهيل ورفع قدرة المحطة لتساهم في زيادة كمية المياه المنتجة وتغذية القرى التي تعاني من ضعف المياه بمركز بني مزار، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالمحطات وعمل الصيانة الدورية أول بأول وذلك لضمان استدامة وجودة المياه ومطابقتها للمعايير القياسية والبكترولوجية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب، أن الشركة قامت استجابة لشكوى أهالي عزبة مجلي الوحش وعزبه عباس رحمي و قرية ادقاق التابعين لمجلس قروي أبوان بمركز مطاي من ضعف المياه بها، حيث تم اتخاذ القرار بتعديل مسار خط المياه الرئيسي المغذي للقرى والعزب محل الشكوى بطول 1 كم بقطر 6 بوصة لتفادي ضعف المياة في المنطقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بالعمل على تعديل مسار الخط بالتعاون مع أهالي المنطقة والوحدة المحلية وتم تذليل العقبات للانتهاء من أعمال تركيب الخط وتغييره وخلال سبعه أيام تم الانتهاء من العمل وتم البدء في ضخ المياه بالخط الجديد، مشيرًا إلى أن الشركة كانت قد تلقت تلقت منذ فترة شكوى من أهالي بقرية منبال وقامت بحل المشكلة وتركيب خط جديد.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن محطة مياه الشرب بعلي باشا بمركز مطاي والتي تبلغ طاقتها 400 متر في الثانية وتقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب وحاليًا الأعمال بها في المرحلة الثانية عند الانتهاء منها وتشغيلها ستساهم في حل كافة مشاكل ضعف وانقطاع المياه بمركز مطاي، مطالبًا بسرعة الانتهاء من أعمال الكوبري الرئيسي والذي يتسبب في تعطل العمل بهذه المحطة والتي ستقضي على مشاكل المياه بمركز مطاي بشكل نهائي.