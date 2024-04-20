السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 2848 طن قمح إلى صوامع المنيا

توريد القمح
توريد القمح

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٤، والذي بدأ منذ الإثنين ١٥ أبريل الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم ٢٨٤٨ طنًا و١٧٧ كيلوجرامًا من خلال ٤٢ موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المُنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ووجَّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية. 

استعدادات موسم توريد القمح بالمنيا

يذكر أن محافظ المنيا كان قد سبق وأكد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 على جاهزية الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتاكيد على توفير أوجه الدعم اللموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الأقماح من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان، لافتا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى باعتباره المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر.  

ووجه المحافظ مديرية التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، موجها الوحدات القروية بتخصيص سيارات نقل لصغار المزارعين مجانا لتحفيزهم والتيسير عليهم، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت نجاحات كبيرة خلال المواسم السابقة حيث تخطت المستهدف بنسبة 135% في العام الماضي.

توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
توريد القمح
المنيا موسم توريد القمح بالمنيا توريد 2848 طن قمح صوامع مراكز المنيا 42 موقع تخزيني بالمنيا

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