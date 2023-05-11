التموين: توريد 190 ألف طن قمح فى 42 نقطة تجميع بمحافظة المنيا

قال الدكتور محمود يوسف، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، إنه تم توريد نحو 190 ألف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا، منذ بداية موسم التوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي اليوم الخميس.

وأكد “يوسف” في تصريحات له، أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلي 7 صوامع أخري، منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن.

إضافة إلي صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأضاف يوسف أن اجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان، ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي.

وأوضح أنه خلال العام الماضي، تم توريد كميات أعلي من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح، وذلك بفضل المساحات التي تمت زراعتها في غرب المنيا.

وتابع يوسف، أن هناك زيادة في معدلات التوريد اليومي، تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.