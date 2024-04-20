تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالمنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جهته، استعرض الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، جهود المديرية في تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي في الفترة من ١٩ مارس الماضى وحتى الأسبوع الماضى من شهر أبريل الجارى، حيث تم تحصين ٢٠٠ ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل (٣٦٨٥) رأس ماشية، عن طريق (١٢٠) لجنة فرعية و(٤ لجان) مركزية، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين، وتم عقد (١٥٠) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالمنيا كانت قد سبق وأعلنت عن بدء تنفيذ 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى الخميس 25 أبريل، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، وذلك تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.