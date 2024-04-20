انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بالمنيا 

كلَّف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كل التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير للجودة، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أجهزة الدولة ومواكبة التحول الرقمي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل والتيسير على المواطنين.

من جهته، تابع محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتشمل (المركز التكنولوجي، التموين، التضامن الاجتماعي)، وكذلك متابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتيسير إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن التعامل معهم، والتعرف على مشاكلهم حول جودة تلك الخدمات ومتابعة تسجيل طلباتهم من خلال المركز التكنولوجي.

متابعة العمل بالقرى الأكثر احتياجًا

وفي مركز ومدينة ملوي حنوب المحافظة، تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل لخدمة المواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على متابعة سير العمل لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص ما تم إنجازه للطلبات المقدمة من المواطنين.

وخلال الجولة، تابع رئيس مركز ومدينة ملوي، ما تم إنجازه، بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنين بالمركز التكنولوجي بملوي، واستمع لشكاوى المواطنين، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص اللازمة، مشددًا على عدم تعامل أي مواطن مع الإدارات الخلفية بالديوان، على أن يكون تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي مباشرة، بدءا من تقديم الخدمة وانتهاء بالحصول عليها، وذلك بهدف فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحقيق خدمة لائقة بالمواطن.

كما تفقد المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، سير عمل السيارة المتنقلة الخاصة بإصدار تراخيص المحال التجارية وإعلانات الطرق ولوحات المحال العامة وتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن سيارة المركز التكنولوجي يتم توزيعها على قطاعات وأحياء المدينة المختلفة تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج التراخيص، مناشدًا أصحاب المحلات بسرعة تقنين أوضاعهم تحقيقًا للصالح العام.

جولات لمتابعة سير العمل

جولات لمتابعة سير العمل

جولات لمتابعة سير العمل

جولات لمتابعة سير العمل