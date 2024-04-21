مستشفى طب الأسنان بجامعة المنيا تُقدم 400 خدمة علاجية مجانية

في إطار الدور الخدمي الذي تقدمه مستشفيات جامعة المنيا للمجتمع المنياوي، وبتوجيهات الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، واصل مستشفى طب الأسنان بجامعة المنيا، إطلاق قوافله الطبية وخدماته العلاجية المجانية، بالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة ـ مصر، لأطفال مراكز المنيا من سن عام إلى ١٦ عامًا.

أشرف على تنظيم القافلة، الدكتور ياسر فتحي، عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حامد جاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ضياء أحمد السيد، مدير عام مستشفى كلية طب الأسنان.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذه القافلة المجانية، تُعد القافلة الثانية التي قدمتها مستشفى طب الأسنان للمجتمع الخارجي، بالتعاون مع المؤسسة، لتوفير أفضل الخدمات الطبية اللائقة والمُتميزة للمرضى الأولى بالرعاية، للحفاظ على صحة المواطن المصري التي تعتبر أمنًا قوميًا يجب الاهتمام بها في المقام الأول.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القافلة استمرت لمدة ثلاثة أيام داخل مستشفى طب الأسنان الجامعي، قُدمت خلالها أكثر من ٤٠٠ خدمةعلاجية متنوعة مابين: حالات حشو عادي وعصب، وخلع، ورعاية عامة، وخدمات آخرى لـ٣٧٠ حالة من أطفال مراكز المنيا، وسمالوط، وبني مزار، ومغاغة، ومطاي، والعدوة، وأبوقرقاص،وديرمواس، وملوي، قدمها الفريق الطبي بالمستشفى، بقيادة الدكتور أحمد الحيني، القائم بعمل رئيس قسم طب الأسنان.

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بمجهودات الأطقم الطبية والتمريضية، وشباب الأطباء، وجميع القائمين على العمل بالمستشفى، مؤكدًا حرص الجامعة وتعاونها المستمر مع مؤسسات المجتمع الخارجي، بما يُحقق الفائدة للصالح العام، مع استمرار تنظيم العديد من القوافل المجانية لخدمة أبناء المحافظة.

من ناحية أخرى، اختتمت إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، ورشة عمل الخط العربي، التي نُظمت للطلاب، برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة. استهدفت الورشة التي شارك بها عدد من الطلاب والطالبات بسبع عشرة كلية من كليات الجامعة؛ تعزيز الثقافة العربية، وتعزيز الفن الفريد للخط العربي.

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا

خدمات علاجية مجانية لمستشفي طب أسنان جامعة المنيا