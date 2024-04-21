الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إصابة 3 بحروق في انفجار اسطوانة أكسجين بالمنيا

انفجار اسطوانة أكسجين
انفجار اسطوانة أكسجين

أصيب 3 في انفجار اسطوانة أكسجين بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار اسطوانة أكسجين، أثناء قيام بعد العمال بأعمال الحام داخل منطقة دماريس في مدينة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة كل من "خالد.ع" 45 عام، "ياسر.ف" 51 عام، "مصطفي.ع" 32 عام، تنوعت إصابتهم ما بين حروق في الوجه والصدر والذراعين من الدرجة الأولى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنيا إصابة 3 أشخاص أنفجار أنبوبة أكسجين منطقة دماريس بالمنيا مستشفي المنيا العام

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