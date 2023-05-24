الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى المنيا العام يستقبل فتاة أوكرانية مصابة بحالة إعياء

فتاة أوكرانية مصابة
فتاة أوكرانية مصابة

استقبل مستشفى المنيا العام، الأربعاء، فتاة أوكرانية، تقيم بمدينة المنيا الجديدة تعاني من أعراض الإسهال والبرد والسخونة وتم تقديم الاسعافات الأولية والرعاية الطبية لها حتي تماثلت للشفاء.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول "انتشاسيك.ك"، 21 عاما، فتاة أوكرانية الجنيسة، تقيم في منطقة أبني بيتك أمام جامع الأزهر بالمنيا الجديدة، مصابة بأعراض سخونة وقىء وإسهال، وتم تقديم الرعاية الطبية والاسعافات الأولية لها، حتي تماثلت للشفاء.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول مينا هاني، 14 عامًا، إلي المستشفي النموذجي بمركز سمالوط، مصابا بجروح وتهتك بالقدم اليسري، وسحجات وكدمات، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته بسقوطه من علو لاختلال توازنه أثناء تواجده داخل مصنع للأسمنت بشرق النيل.

مستشفي المنيا العام فتةاوكرانيةمصابةبارتفاع في درجة الحرارة واسهال مدينةالمنيا اجديدة اصابة شاب سقط من علو مستشفي سمالوط النموذجي بالمنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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