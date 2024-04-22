ضبط 18 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا بالتعاون مع إدارة تموين المركز والجهات الرقابية حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار وكافة أشكال الغش التجاري، أسفرت عن ضبط وتحرير 18 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس إنه كلف أحمد ثابت نائب رئيس المركز يعاونه أشرف شعبان عضو التفتيش الإداري بالوحدة المحلية وناجح محمود مدير إدارة تموين بندر ديرمواس بالمرور على المحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة بالمدينة للتأكد من الإلتزام بالاسعار المحددة وضمان توافر السلع الغذائية والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والغش التجاري وأسفرت الحملة عن تحرير 12 مخالفة ما بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تحت إشراف المهندس عبدالباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا والعقيد هيثم ماهر رئيس مباحث التموين والدكتور أبو الدهب عبدالعظيم مدير إدارة تموين ديرمواس وعماد محمد مدير الرقابة التموينية تشكلت حملات تموينية من إدارة تموين ديرمواس للمرور على المحلات التجارية والأسواق بالمدينة والقرى، أسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر منها 3 محاضر حيازة دقيق فينو استخراج 72% بمخابز سياحية بدون فواتير + محضر واحد عدم إعلان أسعار+ محضر واحد تجميع مواد بترولية للبيع بالسوق السوداء)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي بناءً على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية وتماشيًا مع توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بالمركز وإدارة التموين ستواصل متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشات التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الأسواق.

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية

مخالفة تموينية