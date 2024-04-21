الأحد 21 أبريل 2024
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"صحة المنيا": المرور على 219 منشأة لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال مارس الماضى

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة بالمنيا في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطة الإخلاء والطوارئ، وعقد ندوات توعوية للعاملين بالمنشآت على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية والإنتاجية، للتأكد من التزامها بتوفير كل إجراءات واشتراطات الحفاظ على السلامة المهنية للعاملين.


من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، مجهودات إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية على مدار شهر مارس الماضى، حيث تم المرور على 219 منشأة جاءت ما بين (75 منشأة صحية- 6 منشآت صناعية كبرى- 68 منشأة صناعية صغرى- 70 مخبزًا)، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.


من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تم تنفيذ 21 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لعدد 386 متدربًا، وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ لعدد 15 منشأة صحية، بالإضافة إلى انعقاد 48 اجتماعًا للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، فضلًا عن عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء لعدد 79 منشأة صحية.

 

صحة المنيا المرور علي 219 منشأة السلامة والصحة المهنية مديرية الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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