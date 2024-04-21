الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 5532 طن قمح لموسم حصاد 2024

توريد القمح
توريد القمح

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت حتى صباح اليوم الأحد 5532 طنًا و199 كيلوجرامًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكل القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

ووجَّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

حصاد القمح بالمنيا

من جهته، أوضح المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين ١٥ إبريل الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من مديرية التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

يذكر أن محافظ المنيا، كان قد سبق وأشار خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة عمليات توريد محصول القمح لموسم العام الحالي 2024 إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتاكيد على توفير اوجه الدعم اللموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكل نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومي باعتباره المحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.

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المنيا موسم توريد القمح شون وصوامع المنيا توريد 5532 طن المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

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