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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 466 ألف طن قمح

قمح
قمح

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 466 ألف طن حتى اليوم الأثنين، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا ً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذا ً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهاً مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الشون والصوامع الحكومية استقبلت صباح اليوم الإثنين 890 طن و 729 كيلو جرام من القمح، لافتاً إلى أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأضاف وكيل وزارة التموين ، إلي أن الديرية قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات للموردين والمزارعين منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي ، مشيرا إلي أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لإزالة كافة العقبات ، وأن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي أية شكاوي من الموردين والمزارعين أثناء توريد محصولهم من القمح للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة ، مؤكدا علي أن موسم التوريد الحالي يسير بصورة رائعة خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت المستهدف توريده من القمح.

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توريد 466 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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