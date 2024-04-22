محافظ المنيا يبحث مع رئيس لجنة مكافحة الهجرة سبل نشر الوعي بين فئات المجتمع

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الاثنين، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لبحث أوجه التعاون المشترك للتوسع في إقامة المشروعات والبرامج التوعوية لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.



وأشاد “القاضي” بالدور الرائد والحيوي للجنة الوطنية التنسيقية في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال فريق عمل وطني من الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية بدءا من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017، بالإضافة إلى مبادرة ( مراكب النجاة ) كمبادرة قومية لبناء الوعى وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلى والخارجى.



وأكد المحافظ، أن المنيا مستمرة فى تقديم الدعم والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتحقيق خطط التنمية، فضلًا عن دعم البرامج والمبادرات والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الفرص وتوسيع البدائل أمام الشباب، ورفع الوعي المجتمعى بمخاطر وآثار الهجرة غير الشرعية على الأفراد والمجتمعات، واحترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين في التصدي للقضية، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة والبنية التحتية بالريف المصرى.



من جانبها، أشادت السفيرة نائلة جبر، بمجهودات محافظ المنيا ودعمه في تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة، منها (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) لما لها من دور كبير في محاربة البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب تُدر عليهم دخلًا ثابتًا وتوفر لهم حياة كريمة، فضلًا عن دعم مدارس التعليم الفنى والحرف اليدوية والتراثية، والسعي نحو الحد من التسرب من التعليم ودعم الشباب والمرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام اقتصاديا ومعنويا.



وعقد المحافظ، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لقاءًا مع وكلاء وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الآليات والإجراءات الخاصة بكيفية تحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة والشباب وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والنائب الدكتور هانى عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ.



ومن جانبها، قدمت كل جهة عرضًا تفصيليًا حول مجهوداتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تناول اللقاء الحديث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وطرق مجابهتها وأهمية الدور التوعوي في تسليط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية، متطرقا إلى مناقشة البدائل المتاحة للقضاء علي الظاهرة وطرحها على الشباب من خلال تدريبهم وإكسابهم مهارات العمل لتأهيلهم لسوق العمل وذلك بما يعزز قيم الانتماء لديهم.



وعلى هامش الزيارة، يتم عقد لقاءات توعوية وورش عمل مع الشباب والأسر حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل المتاحة، وتنظيم ورشتي عمل لبناء قدرات العاملين بالمديريات والإدارات المؤثرة، خلال الفترة من 22 حتى 24 إبريل الجارى حيث تستهدف الورش التعريف بالأطر القانونية بشأن مكافحة تهريب المهاجرين والاختلاف بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.