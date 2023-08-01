خبير يوضح الأخطاء البريطانية فى معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية

أوضح سيرجو بيانكي، الخبير في شؤون الهجرة والاتجار بالبشر، الأخطاء البريطانية في معالجة أزمة الهجرة الغير شرعية، قائلًا: "إن هناك فارق كبير بين المنهج الإيطالي والبريطاني".

وأضاف بيانكي خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الاتجار بالبشر يعتبر جريمة خطيرة، وتختلف تمامًا عن الهجرة الغير شرعية، لافتًا إلى أنه في هذه الأيام في إيطاليا يتم تناول بعض الموضوعات بشأن القوانين التي تعاقب ضد الهجرة الغير شرعية، معقبًا: "نحن نعلم أنه بعد 10 أعوام من الخبرة أن مواجهة هذه الإجراءات الجنائية بسبب الهجرة الغير شرعية التي تطرح الكثير من المشكلات، لابد من وقفها بشكل تام".

وأوضح أنه بالنسبة للمنهج البريطاني فهم خاطئون من وجهة النظر الفنية، لافتًا إلى أنه تم معاقبة المهاجرين الغير شرعيين، فهناك الكثير من الفرص التي يتم خسارتها فيما يتعلق بالتعامل مع نظام العدالة.