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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا والإدارة الصحية بأبوقرقاص، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، قافلة طبية يوم الأربعاء ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٤ وتنتهى يوم الخميس ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٤ بقرية الفقاعي التابعة للوحدة القروية بقرية نى موسى، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. 

من جانبه، قال تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن القافلة مخصصة للكشف على كل الأمراض فى تخصصات العظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والباطنة والجلدية والأنف والأذن، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الإخصائيين، على أن تتواجد مجموعة أطباء متخصصين.

صحة المنيا قافلة طبية مجانية قرية الفقاعي بأبوقرقاص مبادرة حياة كريمة مديرية الصحة بالمنيا

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