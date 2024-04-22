الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 8895 طنًا من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية في المنيا

توريد القمح لصوامع
توريد القمح لصوامع وشوان مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 8895 طنا و447 كيلو جرامًا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم توريد وحصاد القمح 2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذًا  لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده

وجه المحافظ مديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بلغت 216 ألف فدان 

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 إبريل الجاري، ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.


وكان محافظ المنيا قد أشار خلال ترأسه أجتماع اللجنة العليا للقمح إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتأكيد على توفير أوجه الدعم للموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز.

المنيا توريد 8895 طن قمح موسم توريد القمح مراكز المنيا المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

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