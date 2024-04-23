جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا.. إزالة 24 حالة

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالة من الموجة 22 لإزالة التعديات والتي أنطلقت 20 أبريل الجاري وتنتهي يوم 9 مايو القادم.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن هاني الخولي نائب رئيس المركز والمدينة أشرف علي حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء ضمت محمد أبو الليل رئيس حي شمال المدينة وحسن مصطفى رئيس حي غرب وإبراهيم محمد ابراهيم مشرف الاحياء ومساعد رئيس حي غرب واحمد علي بهلول مدير الازالات والاشغالات واحمد طه تفتيش الإدارى أسفرت الحملة على تنفيذ عدد 5 حالات حاله حفر داخل الحيز العمراني واربع حالات أرض زراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

البناء المخالف

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان قرى واحياء المنيا قامت بتنفيذ ازاله فوريه لـ ١٤ حالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه وداخل الحيز العمرانى بمساحة ١٤١٦متر وبيانتها كالآتي: 11 حاله بحى غرب المدينة تعدى زراعى حفر أساس ومبانى بمساحة ٥ قيراط، ٤ سهم، ٢٥٠ متر داخل الحيز العمراني أملاك خاصه و2 حاله بقرية تله تعدى زراعى مبانى بمساحة قيراط، ٤ سهم وحاله بقرية دمشير تعدى زراعى مبانى بمساحة ٦ سهم وتم التعامل الفورى معهم واحالة المخالفين للنيابة العامه للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ لسلطة القانون وذلك بحضور دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد رمضان رئيس حى غرب المدينة ورؤساء المجالس المحليه وقسم التنظيم.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين حيثُ تم رصد اعمال بناء مخالف بحارة سيسكو بجوار مسجد حامد الغزالى بحى جنوب مدينة ملوى وعلى الفور كلف نائبه احمد محمود نائب رئيس المركز،وعدد من الجهات المعنية، بالتوجه لأعمال المخالفة، حيثُ تم التصدى وازالة الاعمال واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف مشيرا إلي ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى مستمرة فى شن الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للقضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا