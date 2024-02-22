حملة لإزالة التعديات على 20 فدان من أملاك الدولة بملوي الجديدة

قاد المهندس وليد عبدالرحمن حجاجى رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوي الجديدة، حملة مكثفة بمدينة ملوي الجديدة لاسترداد أراضي الدولة على مساحة 20 فدان وقامت الحملة بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية أمن المنيا وإدارة الأمن بالجهاز ولجنة إزالة المخالفات بالجهاز.

شارك في الحملة كل من العميد أسامة قنديل مدير إدارة شرطة التعمير بالوجه القبلى واللواء احمد حسين المشرف العام على إدارة الأمن بمدينة ملوي الجديدة، وأيمن أبو طقية مدير أمن الجهاز للقضاء على بعض التعديات داخل كردون مدينة ملوي الجديدة.

تفاصيل حملة مكبري لاستيراد 20 فدان

وأشار المهندس وليد عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة ملوي، إلي أنه تم شن الحملة في إطار توجيهات الحرص على إعادة أملاك الدولة بالمدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتم تنميتها، مؤكدا بضرورة التعامل بكل حسم مع كل حالات التعديات داخل كردون المدينة واي مخالفات بالمدينة، لافتا أن سيتم تحويل المخالفين لتطبيق الأحكام القانونية عليهم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، أن الحملة أسفرت عن إزالة مساحة 10 فدانة زراعات واستراحة من الطوب والأسمنت صدر بها قرار إزالة رقم 802 بمدينة ملوي الجديدة بالمنطقة الجنوبية بالمدينة، بالإضافة إلى ذلك أن الحملة قامت إزالة مساحة تقدر 10 أفدنة زراعات وسور شجري لتلك الزراعات بنفس المنطقة الجنوبية بالمدينة

وشدد المهندس وليد عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة أنه لا يوجد أي تهاون مع المتعدين على أي مساحات داخل كردون المدينة، موضحا أن يتم التعامل بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية وتطبيق القانون على كافة التعديات بكردون المدينة حفاظا على ممتلكات الدولة٠