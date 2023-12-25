تحرير 28 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية في "ملوي" بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة تموينية مفاجئة بقيادة رئيس المركز والمدينة علي المخابز البلدية الدعمة بقري البرشا ودير البرشا ونزلة البرشا أسفرت عن ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

كان اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي يرافقه محمود تونى مدير مكتب تموين المركز وعدد من الجهات المعنية قد قام فجر اليوم الاثنين بحملة تموينية مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق الوحدة المحلية بمجلس قروى البرشا"دير البرشا ـ البرشا ـ نزلة البرشا للتأكد من الألتزام بمواعيد التشغيل ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات وضبط المخالفات

اسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تموينية تنوعت مابين « عدم اعطاء بون ـ نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم نظافة أدوات العجن » وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات التجارية ومواصلة التفتيش وإحكام الرقابة علي المخابز البلدية ومنع التلاعب بالأسعار والتصدى لأى ممارسات احتكارية ضد المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيالهم

وأوضح رئيس المركز والمدينة إلي أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وتتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها وذلك لفرض الأنضباط التمويني وضبط الأسعار والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصا علي صحة المواطنين، مؤكدا أنه شدد علي إدارة التموين بتكثيف هذه الحملات .

رئيس ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري

رئيس ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري

رئيس ملوي بالمنيا يقود حملة تموينية علي المخابز بالقري