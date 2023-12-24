محافظ المنيا يتابع خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حرصه على متابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم، لرفع وتطوير كفاءة الطرق كونها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أعمال تمهيد وتسوية تفريعات طريق الحرية بأرض المحلج بحي شرق المدينة، استعدادًا لأعمال الرصف، وشدد عماد حسن رئيس المركز والمدينة على الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف ووفقًا للجدول الزمني المحدد ضمن خطة الرصف الموضوعة لهذا العام.

خطة الرصف بمراكز المنيا

وتفقد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص حنوب المحافظة اعمال الرصف بحى شمال للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة ووجه رئيس المركز برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والتسهيل علي المارة، مشددا على المتابعة المستمرة والدائمة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وفي مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، تم الانتهاء من أعمال رصف شارع عمر مكرم، محمود بتفرعاته، ويجرى استكمال أعمال الرصف بشوارع «الحسيني ـ عاطف بركات ـ الجمهورية ـ ثروت ـ أحمد عرابى ـ سيف باشا»، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمنيا، وهندسة طرق ملوى، وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بأن تنفيذ تلك المشروعات يتم طبقًا للجدول الزمني الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين ويلبي رغباتهم، مشيرًا إلى أنها ضمن خطة المشروعات المركزية 2023 - 2024، وخطة المحافظة.

أستمرار أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا

أستمرار أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا