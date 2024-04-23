تحرير 39 محضرًا خلال حملة على المخابز البلدية في ملوي بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية، حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة علي المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات وألتزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 39 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة على المخابز

قال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة تموين المركز نظمت حملة رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مجلس قروى المعصرة برئاسة احمد محرم رئيس القرية، ومجلس قروى دروة برئاسة على حسن الفحلي؛ بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة الرغيف المنتج وتطبيق القرارات التموينية الصادرة، أسفرت عن ضبط وتحرير 39 محضرًا تموينيًا مخالف لعدد من المخابز.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الحملة شملت عددًا من المخابز البلدية بنطاق الوحدات المحلية وأسفرت عن تحرير 39 محضرًا مابين « إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم نظافة؛ لعدم التخلص السليم من المخلفات وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتمغجراءات القانونية اللازمة

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

وأشار إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري؛ وذلك لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونوية اللازمة حيالهم.

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