الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنيا.. رئيس مدينة "ملوى" يُتابع أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب

رئيس ملوي يستقبل
رئيس ملوي يستقبل أهالي قرية جلال الغربية

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بمشاكل المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم وشكواهم وإيجاد الآليات لحلها، وذلك بمشاركة الجهات التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، بحث اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة  ملوى جنوب المحافظة، الشكوى المتعلقة بأعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وإمكانية فحص مياه الشرب بالمنازل بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة لبيان مدى صلاحيتها، وذلك بحضور عدد من أهالي القرية، موجهاً بسرعة أخذ عينات من المياه بالقرية بواسطة فنيين المعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإعداد تقرير عن صلاحية المياه حفاظاً على صحة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لا تألو جهداً في استقبال والاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدية وبذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كل السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

واستقبل رئيس مركز ومدينة ملوى، في وقت سابق، أهالى قرية جلال الغربية بمجلس قروى دروة بمركز ملوى وذلك لعرض شكواهم بخصوص اعمال احلال وتجديد شبكة مياة الشرب وعن امكانية فحص مياه الشرب بالمنازل.

على الفور قام رئيس المدينة بالاتصال هاتفياً بالمهندسة شيماء عبدالله رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بملوى، لاستعراض أسباب المشكلة والعمل على حلها، وافادت بأنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي كانت تجري بالقرية.

ووجه رئيس المدينة بسرعة أخذ عينات من المياة بالقرية بواسطة فنيي المعمل بالشركة، وإعداد تقرير عن صلاحية المياه حفاظاً على صحة المواطن.

رئيس ملوي يستقبل أهالي قرية جلال الغربية
رئيس ملوي يستقبل أهالي قرية جلال الغربية
رئيس ملوي يستقبل أهالي قرية جلال الغربية
رئيس ملوي يستقبل أهالي قرية جلال الغربية
رئيس ملوي بالمنيا فحص مياه الشرب أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب قرية جلال الغربية بملوي اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي

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