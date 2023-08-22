الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه عن منطقة أرض سلطان وشارع الكورنيش 12 ساعة.. غدا

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قيام الشركة بقطع ضخ المياه عن منطقة أرض سلطان شمال مدينة المنيا وشارع كورنيش النيل غدا الأربعاء ولمدة 12 ساعة نظرا للقيام بأعمال غسيل وتعقيم للخزان الأرضي بمحطة مياه أرض سلطان القبلية المرشحة.

 

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، إن الشركة ستقطع غدا مياه الشرب عن أهالي منطقة أرض سلطان شمال مدينة المنيا وشارع كورنيش النيل بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه أرض سلطان القبلية المرشحة.

 

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذه الأعمال الهدف منها تقديم خدمة متميزة وكوب مياه شرب آمن وصحي طبقا للمواصفات العالمية، مؤكدا حرص الشركة على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال خلال المدة المحددة أو في أسرع وقت ممكن لإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

 

وطالب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية التي توجد بمنطقة الأعمال القيام بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب والتي تكفيهم طوال مدة القيام بأعمال غسيل وتطهير الخزان الأرضي بالمحطة ولحين عودة ضخ المياه بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى كافة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن أو من خلال خدمتي المحمول والواتساب وتقوم بدراسة هذه الشكاوى في أسرع وقت وحل أسبابها والرد على الاستفسارات بشكل فوري.

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مياه المنيا قطع مياه الشرب غدا الثلاثاء منطقة أرض سلطان وشارع الكورنيش مدينة المنيا غسيل وتعقيم الخزان الأرضي محطة مياه أرض سلطان القبلية المرشحة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

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