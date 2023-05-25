الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع أعمال توريد القمح بصومعة نفرتيتي في دماريس

القمح
القمح

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح بصومعة نفرتيتي بدماريس بمدينة المنيا والتي تسع 20 ألف طن، وذلك في إطار خطة المحافظة، لمتابعة موسم التوريد وإحكام أعمال التوريد، باعتبار محصول القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

جاء ذلك بحضور، اللواء أركان حرب هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثلي مديرية التموين، وعدد من الجهات المعنية وأعضاء لجنة استلام القمح.

استمع نائب محافظ المنيا، خلال الجولة إلى شرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة، مرورًا بلجنة الفرز، حتي إصدار بيان بالوزن وكافة التفاصيل، وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة.

ووجه نائب المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتواجد الميداني والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل كافة العقبات، مع مراقبة حالة التخزين بالصوامع، كما التقى بعدد من المزارعين والموردين للمحصول.

ووجه تسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) وتم تجهيزها على مستوي مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري.

يذكر أن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، كان قد سبق وأعلن أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 327885 طن و 399 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

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نائب محافظ المنيا أعمال توريد محصول صومعة نفرتيتي بدماريس اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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