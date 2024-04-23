الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة

 

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، معرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي يُنظمه صندوق تحيا مصر؛ لرعاية طلبة الجامعات المصرية، وتوفير 15ألف قطعة ملابس بالمجان لطلاب وطالبات جامعة المنيا، ضمن أكبر حملة كساء لرعاية طلاب الجامعات الحكومية.

 

يستمر المعرض في استقبال طلاب الجامعة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من أبريل الجاري؛ بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 3 آلاف طالب وطالبة بالجامعة، ممن أُعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، حيث يُتاح لكل طالب اختيار خمس قطع تُناسبهم من بين المعروضات مجانًا.

 

ثَّمَن رئيس الجامعة، دور مبادرة صندوق تحيا مصر، باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية التي تُسهم في الإرتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم، فضلًا عما تقدمه تلك المبادرة من خدمة قطاع عريض من طلاب الجامعات المصرية، مشيدًا بالمعرض وجودة وخامة الملابس المعروضة به، التي تُناسب جميع الأذواق، معبرًا عن سعادته بهذا التعاون المُثمر، ومطالبًا بمزيد من إقامة المعارض لخدمة الطلاب، وتحقيق الأهداف الإنسانية الأكثر رقيًا، وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية.

 

وأكد على حرص جامعة المنيا في القيام بدورها المجتمعي، وتسخير كافة سُبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، والاتصال المباشر مع كافة القطاعات ومؤسسات المجتمع؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لهم.

 

حضر افتتاح المعرض والإشراف على تنظيمه، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومديرو الإدارات، والاخصائيون بالإدارة العامة. تجدر الإشارة، إلى أن صندوق تحيا مصر، أطلق مبادرة دكان الفرحة في شهر أبريل عام 2019؛ لتقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، وتنقسم المبادرة إلى محورين يتضمن أحدهما، تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، والآخر يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية.

 

 

 

 

 

 

 

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
437044989_2291434137730234_1223451444453192522_n
437044989_2291434137730234_1223451444453192522_n
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض دكان الفرحة
جامعة المنيا معرض دكان الفرحة صندوق تحيا مصر 15 ألف قطعة ملابس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

عاجل|الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا في أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع