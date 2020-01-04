-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيزات زواج لـ50 فتاة ضمن مبادرة «دكان الفرحة» بالمنيا

السبت 04/يناير/2020 - 02:57 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
المنيا ـ على حسين
طباعة
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، في احتفالية كبرى غمرتها أجواء الفرحة والسعادة، بمسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي بالصندوق، أحمد خيري مدير إدارة التشغيل، هشام خليفة مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق.

أكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة الأسرة المصرية والمحافظة على كيانها وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.

هنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، وخاصة في محافظة المنيا، منها مبادرة "نور حياة " "وأطفال بلا مأوي" والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكدا على دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة يأتي حفاظا على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.

وأضاف عبد الفتاح أن تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة، عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تجهيز 500 فتاة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.

وأوضح عبد الفتاح أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على الطلاب ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة؛ ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا، فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات.

وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما، ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، سن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.

أوضح شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها الصندوق نفذت في محافظة المنيا أولى فعالياتها داخل جامعة المنيا، من خلال معرض للملابس، استفاد منه 5 آلاف طالب من الأكثر احتياجا، وتأتي فعالية دكان الفرحة الثانية للمساهمة في إسعاد عدد من الفتيات من الأكثر احتياجا ليواصل الصندوق دعمه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

منذ يوم

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

بالإجماع.. النواب الليبي يقرر قطع العلاقات مع تركيا وسحب الاعتراف بـ «الوفاق»

دفعت مليون جنيه.. إلغاء حبس سمية الخشاب

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

البرلمان الليبي يلغي اتفاقيتي «تركيا - الوفاق» بالإجماع

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

طرق الوقاية من الإصابة بسكرى الحمل

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

الرئيس نيوز

نيازي مصطفى: مشروع قانون العمل دخل عامه التاسع ولم يرى النور

مسئول حملة "امسك متحرش": لهذه الأسباب التحرش لن ينتهي

رئيس الوزراء يتجول في مدينة الفنون بـ "العاصمة الإدارية"

"6 طلاب وماسح أحذية".. النيابة تحبس متهمي التحرش في المنصورة 4 أيام

منوعات

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

26 يناير.. انطلاق ماراثون مراكش الدولى بمشاركة 13 ألف عدّاء

نصيحة.. هذا ما تفعله الأقفال بحقائبك

كشكول

"عامر" يتفقد لجان امتحانات كليات الأزهر بفرع البنين بالقاهرة

رئيس الفيوم الأزهرية يفاجئ معاهد المنطقة بتفقد اللجان

بدء تدريب الحاسب الآلي للإداريين بالإسكندرية الأزهرية

امتحانات الأزهر بالبحيرة بلا حالات غش فى اليوم الأول

إسلام سياسي

الوزير الصوفى....«حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

إبراهيم ربيع: اردوغان أدرك اهتمام أمن مصر القومي بليبيا لذلك يسعى للتفتيت

قرارات هامة لمجلس النواب الليبي في جلسة تاريخية .. تعرف عليها

«الطريقة العزمية»: شيخ مشايخ الصوفية منصب دائم ولا دخل للمريدين باختيار أعضاء المجلس الأعلى للصوفية

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
المزيد
ads

الثقافة

«فلسفته تعايش عصرها».. 9 معلومات عن ألبير كامو

الآداب تصدر «الحياة الخفيّة لـ إيوريديس جوزماو»

افتتاح معرض «الحصاد» لـ هشام عبدالمعطي

"الفن التشكيلى الإسلامى" فى ندوة بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك