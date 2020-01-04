تجهيزات زواج لـ50 فتاة ضمن مبادرة «دكان الفرحة» بالمنيا

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، 50 فتاة من الأسر الأولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، في احتفالية كبرى غمرتها أجواء الفرحة والسعادة، بمسرح ديوان عام المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، محمد مختار مدير الاتصال المؤسسي بالصندوق، أحمد خيري مدير إدارة التشغيل، هشام خليفة مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق.



أكد المحافظ أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر، تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة الأسرة المصرية والمحافظة على كيانها وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلها.



هنأ المحافظ جميع الفتيات بالزواج السعيد، معربا عن خالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها السكينة والمودة والأمان، وأشاد المحافظ بالدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات، وخاصة في محافظة المنيا، منها مبادرة "نور حياة " "وأطفال بلا مأوي" والعمل على استهداف جميع الفئات، وتوفير الدعم اللازم للمستهدفين من الأكثر احتياجا، مؤكدا على دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات المبادرة بالمحافظة، وتحقيق الأهداف المرجوة.



من جانبه قال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من مبادرة دكان الفرحة يأتي حفاظا على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.



وأضاف عبد الفتاح أن تجهيز الفتيات إحدى حملات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وطلاب الجامعة، عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة، فضلا عن تجهيز 500 فتاة ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.



وأوضح عبد الفتاح أنه يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها على الطلاب ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة؛ ليختار منها كل طالب 3 قطع من الملابس الجديد بكل معرض مجانا، فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية أبناء السجينات.



وأشار إلى أنه تم توزيع نحو 107 آلاف قطعة ملابس على مستحقيها منذ إطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الإسكندرية والمنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، بالإضافة إلى عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية وسوهاج والأقصر لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تسليم 100 فتاة تجهيزات الزواج، وتتضمن حملة تجهيز الفتيات توفير تجهيزات الزواج وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواة ومروحة ومرتبة إسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.



ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما، ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، وجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، سن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.



أوضح شادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، أن مبادرة دكان الفرحة، والتي أطلقها الصندوق نفذت في محافظة المنيا أولى فعالياتها داخل جامعة المنيا، من خلال معرض للملابس، استفاد منه 5 آلاف طالب من الأكثر احتياجا، وتأتي فعالية دكان الفرحة الثانية للمساهمة في إسعاد عدد من الفتيات من الأكثر احتياجا ليواصل الصندوق دعمه.