الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بـ3 مراكز في المنيا

أستمرار خطة رصف الشوارع
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة خطة رصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية (2024)، مشددًا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، وتحقيق الأهداف المنشودة لمسار التنمية الشاملة.
 
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أعمال رصف شارع “بن خصيب”  بحي شمال المدينة، وشارع "التنظيم والإدارة" بحى جنوب المدينة، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم بدء أعمال وضع الطبقة السطحية من الشارعين مع مراعاة الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف، مؤكدًا على تغيير البلدورات المتهالكة بجديدة للحفاظ على جمال عروس الصعيد، وتفقد أماكن وضع المطبات بشوارع المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور والطرق والكبارى.


وفى مركز ملوى ، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس المركز، تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بشارع "على بن أبى طالب" بحى شمال2 بطول 630 مترا بمتوسط عرض 7 أمتار، وتم الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع "أبوزيد التونى" بطول 120 مترًا بمتوسط 7 أمتار، إلى جانب تفرعات شارع "الحلاجة" بطول 500 متر بعرض 7 أمتار، وأضاف أنه يجرى تركيب بلاط الانترلوك بشوارع (اخناتون ـ مصطفى كامل ـ الإسعاف ـ البنك الأهلي ـ جمال الدين برعي ـ عمر بن الخطاب ) وتفرعاتها، وذلك للقضاء على الشوارع الترابية لتسهيل حركة السير والمرور بتلك الشوارع وعودة المظهر الجمالى لشوارع المدينة.


وفى سياق متصل، تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال تمهيد وتسوية الطرق، حيث تم تمهيد الطريق الدائري من ميدان السلام وحتى طريق ٢٤٢ وطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية "لطف الله" بمدخل مطاي الشمالي، إلى جانب تمهيد طريق مصر أسوان الزراعي بدءًا من عزبة "الثوابت "وحتى "المناهره وذلك باستخدام جليدر الوحدة المحلية ومعداتها، وتم رفع الأتربة والمخلفات على جانبى الطريق ومداخل القرى لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسيعه للمارة والسيارات.

أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
أستمرار خطة رصف الشوارع بمراكز المنيا
المنيا أعمال رصف الشوارع الخطة الاستثمارية مراكز المنيا ملوي ومطاي والمنيا

مواد متعلقة

ضبط 230 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

مستشفيات الجامعة بالمنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة

توريد 12 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

تكثيف الحملات الرقابية على مخابز الرغيف السياحي بالمنيا

رئيس جامعة المنيا يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية

رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض «دكان الفرحة» لتوفير 15 ألف قطعة ملابس للطلاب

جهود مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في المنيا.. إزالة 24 حالة

تحرير 39 محضرًا خلال حملة على المخابز البلدية في ملوي بالمنيا

الأكثر قراءة

استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

"بلاها فراخ".. مقاطعة شعبية جديدة تهز أسواق الدواجن لمواجهة جشع التجار

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

ثمار 6 مارس.. 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و20% انخفاضا مرتقبا فى العقارات (خاص)

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

توريد 43 ألف طن قمح من الوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

مدينة خيام في خان يونس ورفض أمريكي.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟