مستشفيات الجامعة بالمنيا تستقبل الدفعة الأولى من مصابى غزة

صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بأن مستشفيات الجامعة استقبلت أربعة عشر مصابًا من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، و19 مرافقًا لهم من ذويهم، جراء القصف الإسرائيلي الذي يتعرضون له بالقطاع.

رافق رئيس الجامعة، خلال استقباله المصابين بالمستشفى الرئيسي، الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ولفيف من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفيات جامعة المنيا.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم والرعاية الكاملة للأشقاء الفلسطينيين، وتباعًا لما تقدمه مصر على كل المستويات تجاه القضية الفلسطينية، فقد تم تشكيل فريق طبي من مختلف التخصصات داخل مستشفيات جامعة المنيا؛ للتشخيص وتحديد كل المتطلبات العلاجية للمصابين والمرضى منهم، مع تجهيز غرف العمليات للحالات التي تستدعي تدخلات جراحية مختلفة.

وأكد رئيس الجامعة بجاهزية أقسام الاستقبال بالمستشفيات، وإمدادها بالمستلزمات الطبية اللازمة، مع توافر الأطقم الطبية والتمريضية، وزيادة أعداد النوبتجيات وتواجدهم طوال اليوم.

وتفقد رئيس الجامعة عنابر إقامة المرضى؛ للاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا لهم على تسخير كل احتياجاتهم في وطنهم الثاني مصر، وتوفير خدمات الإنترنت لهم للتواصل مع أسرهم، وموجهًا بتقديم الرعاية الطبية والنفسية على الوجه الأمثل لأشقائنا، حفاظًا على ما تقدمه مصر من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يشفيهم، ويحفظ بلادهم ويُسلم أهلها أجمع.

وقدم المصابون الشكر لجامعة المنيا، معبرين عن امتنانهم لما تقدمه لهم مصر من رعاية وحسن ضيافة واستقبال.

يذكر أن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، كان قد سبق وترأس اجتماع مجلسي كلية الطب البشري، وكلية التربية الرياضية؛ لاستعراض الرؤى المستقبلية للكليتين والجامعة، واختيار أعضاء اللجان المختصة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية، بِكِلْتَيهما، وفقًا لشروط الترشح ومعايير المفاضلة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات. واستهل رئيس الجامعة اجتماعه بمجلس كلية الطب البشري.

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة

رئيس جامعة المنيا يستقبل المصابين من قطاع غزة