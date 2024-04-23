الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توريد 12 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 12213 طن 732 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم توريد وحصاد2024، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية . 

ووجه المحافظ مديرية التموين بالمنيا بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

وكان المحافظ قد سبق وأشار خلال أجتماع اللجنة العليا للقمح إلى جاهزية كافة الصوامع والشون على مستوى المراكز لعمليات التوريد والتاكيد على توفير اوجه الدعم اللموردين وتذليل العقبات التى قد تواجه تسليم الاقماح من أجل الوصول لموسم متميز، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا العام 216 ألف فدان، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح لما يمثله من أمن قومى باعتباره المحصول الاستراتيجى الأهم فى مصر.

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المنيا موسم توريد القمح توريد 12213 طن قمح شون وصوامع المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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